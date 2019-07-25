Под Серовом многодетным семьям раздали участки на футбольном стадионе

В посёлке Лобва в 50 км от Серова чиновники выделили землю для многодетных семей на территории действующего футбольного стадиона, который существует уже 80 лет, пишет 66.ru

По словам местного активиста Анатолия Гордина, на стадионе играют в футбол взрослые и дети, тут же есть волейбольная площадка, а для школьников организуют турслёты. Кроме того, по его словам, стадион является посадочной площадкой для вертолётов санитарной авиации.

«Мы случайно узнали, что территорию стадиона размежевали на участки для многодетных семей. Но там нет никаких коммуникаций, там отсыпан щебень, нет плодородной земли, семьи даже огороды организовать не смогут. Получается, что лишимся стадиона, а семьям выдадут плохие участки — кому от этого хорошо?» — возмущается Гордин.

Жители Лобвы обратились к администрации Новолялинского ГО, выделившей участки, с открытым письмом и просьбой сохранить стадион и парк рядом с ним. В местном самоуправлении им сообщили, что по поводу межевания проводились общественные слушания, в которых приняли участие 19 человек, и никаких замечаний и предложений не поступило. Проекты межевания были одобрены. В документе, подписанном замглавы администрации Новолялинского ГО по экономическим вопросам и управлению муниципальной собственностью Еленой Атепалихиной, территорию стадиона разделили на 19 участков, 18 из которых предоставят многодетным семьям бесплатно для ИЖС. При этом парк, который расположен возле стадиона, поставлен на кадастровый учёт как зона отдыха, его трогать не будут.

Местным жителям предлагают играть в футбол на другом стадионе Лобвы — возле школы № 10. Однако Анатолий Гордин говорит, что там качество поля не сравнится с тем, что есть на заводском стадионе: приходится играть в грязи.

На помощь лобвинцы призвали кандидатов в депутаты Госдумы РФ от Серовского округа Антона Шипулина, Габбаса Даутова, Алексея Коровкина. Жители устроили матч в защиту стадиона, собрали подписи. По словам Гордина, Шипулин встал на их сторону, кандидат в депутаты пообщался с администрацией Новолялинского ГО и даже смог до чего-то договориться, однако получить комментарий Антона Шипулина пока не удалось.

Многодетным семьям раздают участки бесплатно в рамках исполнения майских указов президента Владимира Путина. Но часто льготники Свердловской области сталкиваются с проблемами: им выдают земли буквально в лесу и чистом поле, где нет никакой инфраструктуры или рядом с участками собираются строить мусорный полигон; в некоторых случаях выданная земля оказывается рекультивированной.