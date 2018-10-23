Под Санкт-Петербургом чиновник и депутат выкинули на дорогу 300 тысяч рублей, уходя от правоохранителей

В Ленинградской области задержали главу посёлка Токсово Андрея Кожевникова и депутата Совета депутатов поселения Михаила Кучерявого, подозреваемых в получении крупной взятки, со ссылкой на СУ СКР по Ленинградской области пишет Znak.com.

По информации ведомтсва, вечером 21 октября Кожевникову передали в качестве взятки 300 тысяч рублей, взятку давал директор муниципального предприятия «Токсовский энергетический коммунальный комплекс» Андрей Лобанов. Всего глава администрации посёлка хотел получить 2 млн рублей за подписание актов выполненных работ по восстановлению канализационно-очистных сооружений в Токсово.

По словам Лобанова, деньги он передал Михаилу Кучерявому, после чего депутат сел в автомобиль Volvo XC90, где его ждал Кожевников. В этот момент к иномарке стали подходить сотрудники полиции, чтобы задержать взяточников, но машина с Кожевниковым и Кучерявым быстро вырулила со стоянки.

В ходе завязавшейся погони чиновник и депутат пытались избавиться от денег, выкидывая купюры на дорогу прямо из машины. Региональные СМИ сообщают, что из Volvo «веером вылетали пятитысячные купюры». Вскоре подозреваемых в получении взятки заблокировали и задержали. Осмотр места происшествия продолжался несколько часов, так как полицейским пришлось собирать деньги по обочинам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Андрей Кожевников после случившегося находится в клинике, у него «резко ухудшилось состояние здоровья», уточняют в СКР.