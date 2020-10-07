Под Рязанью взорвался склад боеприпасов на территории воинской части

Вечером 7 октября под Рязанью произошёл взрыв на складе боеприпасов на территории бывшей воинской части вблизи населённого пункта Желтухино. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что причиной ЧП стала загоревшаяся трава.

«Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчёт воинской части вступил в борьбу с огнём, но остановить возгорание не удалось. В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов», — заявили в ЗВО.

В настоящее время известно о двоих пострадавших — они направлены в Скопинскую районную больницу.

По данным ТАСС, МЧС эвакуирует жителей деревень, прилегающих к воинской части.

«Проводится эвакуация жителей из более 10 близлежащих населённых пунктов в радиусе 5 км. На место направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарный поезд. В готовность приведён самолет Ил-76 МЧС России», — сказали в пресс-службе ведомства.

Минобороны РФ направит в зону ЧП четыре пожарных военно-транспортных самолёта Ил-76. Их перебросят из Псковской и Тверской областей. Возможно, к тушению привлекут робототехнику и сапёров центра «Лидер».