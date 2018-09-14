Происшествия

Под Режом BMW насмерть сбил водителя МАЗа

14.09.2018 18:04
Под Режом BMW насмерть сбил водителя МАЗа

В пятницу, 14 сентября, в Свердловской области в результате ошибок водителей двух иномарок в ДТП погиб дальнобойщик, со ссылкой на управление ГИБДД региона пишет E1.ru. 

По данным ведомства, в 8:20 утра 20-летний водитель BMW ехал по дороге Невьянск — Реж — Артёмовский — Килачевское в сторону Режа. На 95-м километре дороги он пошёл на обгон в зоне действия знака «Обгон запрещён».

«В нарушение требования дорожного знака 3.20 он совершил обгон с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Toyota RAV4, двигавшимся в попутном направлении, под управлением женщины-водителя 1975 года рождения», — рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Отмечается, что 43-летняя женщина также не убедилась в безопасности манёвра — в тот момент, когда её обгонял BMW, она стала поворачивать налево. 
В результате от удара о Toyota RAV4 BMW отбросило на МАЗ, припаркованный на стоянке, предназначенной для отдыха водителей. В момент наезда 59-летний водитель грузовика стоял рядом со своим автомобилем, от полученных травм он скончался на месте. Также травмы получил водитель BMW, его госпитализировали в больницу Артёмовского.

По словам инспекторов ДПС, водитель немецкой иномарки получил права меньше полугода назад, его стаж составляет всего пять месяцев. Он уже успел заработать штраф за езду без ремня безопасности.

 

Фото: 
УГИБДД по Свердловской области
Copyright
Telegram mstrok.ru