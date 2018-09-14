Под Режом BMW насмерть сбил водителя МАЗа

В пятницу, 14 сентября, в Свердловской области в результате ошибок водителей двух иномарок в ДТП погиб дальнобойщик, со ссылкой на управление ГИБДД региона пишет E1.ru.

По данным ведомства, в 8:20 утра 20-летний водитель BMW ехал по дороге Невьянск — Реж — Артёмовский — Килачевское в сторону Режа. На 95-м километре дороги он пошёл на обгон в зоне действия знака «Обгон запрещён».

«В нарушение требования дорожного знака 3.20 он совершил обгон с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Toyota RAV4, двигавшимся в попутном направлении, под управлением женщины-водителя 1975 года рождения», — рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Отмечается, что 43-летняя женщина также не убедилась в безопасности манёвра — в тот момент, когда её обгонял BMW, она стала поворачивать налево.

В результате от удара о Toyota RAV4 BMW отбросило на МАЗ, припаркованный на стоянке, предназначенной для отдыха водителей. В момент наезда 59-летний водитель грузовика стоял рядом со своим автомобилем, от полученных травм он скончался на месте. Также травмы получил водитель BMW, его госпитализировали в больницу Артёмовского.

По словам инспекторов ДПС, водитель немецкой иномарки получил права меньше полугода назад, его стаж составляет всего пять месяцев. Он уже успел заработать штраф за езду без ремня безопасности.