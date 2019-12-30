Под Псковом перевернулся пассажирский автобус, пострадали 19 человек

В Псковской области пассажирский автобус, перевозивший граждан Беларуси, съехал в кювет и перевернулся, со ссылкой на ГИБДД пишет «Интерфакс».

Авария произошла на 269-м километре трассы Р-23 Санкт-Петербург — Невель — граница с Р. Беларусь. Автобус ехал по маршруту Минск — Санкт-Петербург, съехал с дороги и опрокинулся. По данным ГИБДД, 8 пассажиров получили травмы.

Источник «Интерфакса» рассказал, что пострадали 19 человек, включая троих детей, 14 человек госпитализированы. Всего в автобусе находилось 50 человек, все граждане Беларуси.