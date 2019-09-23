Под Оренбургом при десантировании из самолётов вдребезги разбились две бронемашины (ВИДЕО)

В Оренбургской области во время учений «Центр-2019» разбились вдребезги две бронемашины при десантировании из самолётов, пишет РИА Новости.

Технику сбрасывали с самолётов Ил-76. Как уточнили в Минобороны, у двух боевых машин ВДВ не раскрылись парашюты. Изначально сообщалось о нескольких пострадавших, но в военном ведомстве эту информацию не подтверждают — экипажей и десанта внутри машин в момент происшествия не было.

Снимки поврежденной техники появились в паблике «Авиация» в социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что обе БМД получили сильные повреждения. Одна из боевых машин приземлилась на крышу.

«Первый канал» сообщает, что за учениями наблюдал президент РФ Владимир Путин.