Под Нижним Тагилом жителю села выставили счёт за полив огорода в 47000 рублей

Жителю села Петрокаменское под Нижним Тагилом выставили счёт за полив огорода в 47000 рублей. Мужчина живёт в своём доме и рассказывает, что такую сумму ему начислили за три летних месяца.

«Раньше приходили квитанции по 1500 рублей в месяц. А в этот раз всё лето не приходили, и одна квитанция в 47000 в сентябре. Ладно бы они хотя бы делили его на месяц, на два, но нет — сразу оптом», — рассказал АН «Между строк» собственник.

В компании «ЭнергосбыТ Плюс» подтвердили сумму начислений, однако отметили, что эта сумма «набежала» за четыре месяца.

«В мае было начислено 7000, в июне, июле и августе — по 13000. Все расчёты сделаны по данным МУП "ПКВТЭ"», — рассказали операторы.

В МУП «ПКВТЭ» рассказали, что жалобы поступают от многих жителей села, однако все начисления производились по постановлению РЭК. Директор компании также отметил, что обслуживать село они начали только в этом году.