Под Нижним Тагилом задержали дальнобойщика-наркомана

Под Нижним Тагилом на трассе Екатеринбург – Серов сотрудники ГИБДД задержали дальнобойщика в состоянии наркотического опьянения.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», дорожные полицейские остановили для проверки документов грузовик DAF под управлением 26-летнего жителя Белгородской области. При разговоре с водителем сотрудники ГИБДД заподозрили его в употреблении психостимулирующих веществ – на это указывало странное поведение мужчины и отсутствие запаха алкоголя.

«На вопрос старшего экипажа ДПС мужчине — имеются ли при нём запрещённые в гражданском обороте предметы и вещества, тот ответил отрицательно. При этом молодой человек быстрым движением руки скинул на дорогу возле автомашины прозрачный полимерный пакетик “зип-лок” в котором находилось кристаллообразное вещество белого цвета», — пояснили в МВД.

Инспекторы ГИБДД сообщили о происшествии в дежурную часть полиции. Прибывшая на место следственно-оперативная группа осмотрела грузовик и изъяла в присутствии понятых личные вещи водителя, в том числе самодельную трубочку для курения со следами нагара и пакетик, от которого молодой человек пытался избавиться.

Задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности. Было установлено, что мужчина работает грузчиком-экспедитором в транспортной компании около полугода и в момент задержания находился в рабочем рейсе. Свою вину он полностью признал.

Он пояснил правоохранителям, что оплатил наркотики через интернет, после чего забрал «закладку» в лесу. Вещества он планировал употреблять по мере пути следования.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ завершено и в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в суд. Дальнобойщику-наркоману грозит наказание до 8 лет лишения свободы.