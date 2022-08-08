Под Нижним Тагилом во время турслёта работника УВЗ укусила змея

Под Нижним Тагилом в посёлке Антоновском 6 августа во время туристического слёта работников промпредприятий сотрудника УВЗ укусила змея. После укуса у мужчины опухла рука. Дежурные врачи на месте оказали первую медицинскую помощь пострадавшему, а затем госпитализировали. На данный момент мужчина проходит лечение в больнице под присмотром тагильских медиков. Об этом сообщает TagilCity.ru, уточнив, что сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Как ранее сообщало региональное управление Роспотребнадзора, с начала 2022 года в Свердловской области от укусов змей пострадали 27 человек. Среди них четверо тагильчан. Больше всего пострадавших в Екатеринбурге — 10 человек, по три случая зарегистрировано в Красноуфимском, Каменском районах и Первоуральске. Среди укушенных рептилиями свердловчан двое детей до 14 лет, девять молодых людей в возрасте 18–35 лет.