За лето от укусов змей пострадали четыре жителя Нижнего Тагила

С начала 2022 года в Свердловской области от укусов змей пострадали 27 человек. Среди них четверо тагильчан. Больше всего пострадавших в Екатеринбурге — 10 человек, по три случая зарегистрировано в Красноуфимском, Каменском районах и Первоуральске, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Среди укушенных рептилиями свердловчан двое детей до 14 лет, девять молодых людей в возрасте 18–35 лет. На сегодняшний день всех пострадавших от укусов выписали из больниц.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что на территории Свердловской области обитают ужи и ядовитые гадюки. Отличить безобидного ужа от гадюки можно по ярко-жёлтым, оранжевым или белым пятнам на голове. На голове гадюк часто хорошо заметен X-образный рисунок. Кончик хвоста может быть ярко-жёлтый. Кроме того, на спине у гадюк имеются зигзаги, которых нет у ужей.

Ужи селятся возле водоёмов, в оврагах, огородах и садах, а также поближе к людям: в сараях, подвалах, в кучах с мусором. Зимуют под корнями деревьев, в норах грызунов. А ядовитую гадюку чаще всего можно встретить в жару: днём они греются на брёвнах, пнях и камнях. Любимые места обитания гадюк — заросли травы, выкорчеванные пни, сгнившие деревья.

Региональное управление Роспотребнадзора советует садоводам и собственникам частных домов соблюдать следующие рекомендации для избежания змеиного укуса: