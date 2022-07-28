За лето от укусов змей пострадали четыре жителя Нижнего Тагила

С начала 2022 года в Свердловской области от укусов змей пострадали 27 человек. Среди них четверо тагильчан. Больше всего пострадавших в Екатеринбурге — 10 человек, по три случая зарегистрировано в Красноуфимском, Каменском районах и Первоуральске, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Среди укушенных рептилиями свердловчан двое детей до 14 лет, девять молодых людей в возрасте 18–35 лет. На сегодняшний день всех пострадавших от укусов выписали из больниц.
Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что на территории Свердловской области обитают ужи и ядовитые гадюки. Отличить безобидного ужа от гадюки можно по ярко-жёлтым, оранжевым или белым пятнам на голове. На голове гадюк часто хорошо заметен X-образный рисунок. Кончик хвоста может быть ярко-жёлтый. Кроме того, на спине у гадюк имеются зигзаги, которых нет у ужей.
Ужи селятся возле водоёмов, в оврагах, огородах и садах, а также поближе к людям: в сараях, подвалах, в кучах с мусором. Зимуют под корнями деревьев, в норах грызунов. А ядовитую гадюку чаще всего можно встретить в жару: днём они греются на брёвнах, пнях и камнях. Любимые места обитания гадюк — заросли травы, выкорчеванные пни, сгнившие деревья.
Региональное управление Роспотребнадзора советует садоводам и собственникам частных домов соблюдать следующие рекомендации для избежания змеиного укуса:
- ликвидировать кучи хвороста на загородном участке;
- косить траву как можно чаще;
- разобрать завалы от старых построек и убрать строительный мусор;
- извести мышей;
- соорудить самодельное пугало со стучащими на ветру подвесами — так удастся отпугнуть пресмыкающееся.