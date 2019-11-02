Под Нижним Тагилом велосипедист провалился под лёд

В посёлке Баранчинском, расположенном недалеко от Нижнего Тагила, мужчина на велосипеде провалился под лёд.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, житель посёлка решил срезать путь по неокрепшей ледяной корке Баранчинского пруда. Но в 40 метрах от берега велосипедист ушёл под воду. Очевидцы вызвали спасателей, которые смогли добраться до полыньи на щите для переноски пострадавших и помогли мужчине выбраться.

В ведомстве добавили, что в нескольких метрах от береговой линии тонкий лёд не выдержал веса носилок и они начали уходить под воду. Но к этому моменту спасатель уже мог достать до дна водоёма, в итоге он вынес пострадавшего на берег на руках. Там велосипедиста передали прибывшей на место происшествия бригаде скорой помощи.