Под Нижним Тагилом в Висиме дотла сгорел жилой дом

Минувшей ночью в посёлке Висим под Нижним Тагилом произошёл пожар. Накануне, 3 августа, в 20:44 спасателям поступило сообщение о ЧП на улице Комсомольской. Там загорелся частный жилой дом площадью 130 квадратных метров. Он сгорел дотла, также были уничтожены деревянные надворные постройки и баня.

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 9 человек личного состава. Как уточняют в МЧС, огонь был локализован в 21:51, ещё через 5 минут ликвидировано открытое горение, но проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены только около 05:00.

«Пожар — это действительно страшная очень вещь. Пересматриваешь всю концепцию безопасности своего дома. Спустя 10 часов с момента пожара пострадавший дом всё ещё проливали, он горел изнутри. В 2 часа ночи пришлось тушить самим, так как пожарная машина уехала на забор воды, а соседский дом вновь запылал. Хотим сказать слова благодарности всем, кто помогал, кто отстаивал наши постройки и имущество. Огромное спасибо соседям и всем неравнодушным», — написали жители соседнего дома во «ВКонтакте».

Напомним, что в апреле 2023 года в Висиме произошёл большой пожар из-за неосторожного обращения с огнём, сгорели дома сразу на нескольких улицах.