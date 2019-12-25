Под Нижним Тагилом в ракетной дивизии скончался 22-летний солдат-срочник

22-летний солдат-срочник из подмосковного Серпухова Вячеслав Б. скончался в госпитале 42-й ракетной дивизии ЗАТО Свободный, сообщает издание Oka.fm. По словам матери призывника, спустя несколько дней после прибытия в расположение воинской части у её сына проявились симптомы менингита. Его изолировали и поместили в госпиталь, но спасти не смогли.

Вячеслав жаловался матери на суровый уральский климат и частые болезни, а вскоре у него ухудшилось состояние здоровья. Когда женщина приехала в госпиталь, сын был сильно ослаблен и даже не узнавал мать, а его ноги ниже колен были синими и холодными. Позже выяснилось, что новобранцы перед отправлением в часть не получили необходимые профилактические прививки. Вячеслава похоронили сегодня, 25 декабря, под Серпуховом.

Отметим, что в 2016 году там же скончался ещё один новобранец. Тогда причиной смерти тоже стал менингит, однако карантин в части не объявлялся.