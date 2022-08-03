Под Нижним Тагилом в пункте временного размещения беженцев из Донбасса нетрезвый мужчина устроил дебош 

Под Нижним Тагилом в пункте временного размещения беженцев из Донбасса на территории базы УВЗ «Соловьиная роща» нетрезвый мужчина устроил дебош, из-за которого постояльцам пришлось вызывать полицию. Инцидент произошёл вечером 20 июля.

22 июля за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), Пригородный районный суд Нижнего Тагил назначил мужчине трое суток ареста. Во время заседания задержанный раскаялся и признал свою вину. Как указано в постановлении суда, мужчина проживает на территории базы отдыха и не имеет постоянной работы. Является ли он беженцем с Украины или местным жителем, представители полиции, руководства базы отдыха и мэрии Нижнего Тагила пояснить не смогли.

Судья принял во внимание факт повторного правонарушения. Мужчина уже был привлечён к ответственности за аналогичный инцидент в 2020 году.

Напомним, уже около месяца в Нижнем Тагиле в пункте временного размещения на базе отдыха «Соловьиная роща», которую предоставил «Уралвагонзавод», проживают беженцы из Донбасса. Среди них 33 взрослых и 11 детей. Всего в Свердловской области находится более 1600 вынужденных переселенцев из Донбасса.