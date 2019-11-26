Под Нижним Тагилом в пожаре погиб 57-летний мужчина

В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом во время пожара в частном доме погиб 57-летний мужчина. Как рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС, он задохнулся угарным газом.

Пожар произошёл вечером 25 ноября. На площади 70 кв. м сгорели стены, кровля, потолочное перекрытие и надворные постройки. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, поэтому в тушении было задействовано 4 спецмашины и 10 спасателей. Когда они зашли в дом, нашли тело хозяина.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.