Под Нижним Тагилом в ДТП погибла 32-летняя женщина-водитель 

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего утром 18 декабря на Серовском тракте у Нижней Туры. По данным ГИБДД, 32-летняя водитель Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Нижней Туры в сторону Екатеринбурга, не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала безопасную скорость для движения, выехала на встречную полосу дороги и врезалась в Lada Largus.

В результате столкновения женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП. 48-летний водитель Lada Largus и его 41-летний пассажир госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.