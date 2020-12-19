Под Нижним Тагилом Toyota протаранила полицейский автозак

На Серовском тракте по Нижним Тагилом полицейский автозак съехал в кювет и перевернулся. Инцидент произошёл после того, как в служебный автомобиль врезалась Toyota Avensis.

«Из Кировграда в Екатеринбург двигался полицейский автозак марки "Газель" со спецконтингентом в салоне. Неожиданно служебная машина вышла из строя, сломался бензонасос. Полицейский-водитель, как положено, припарковался на обочине, включил аварийку, выставил знак в ожидании подмоги. Через некоторое время он почувствовал мощный удар в левый бок автозака, в результате машина съехала с трассы и перевернулась», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как оказалось, автомобиль съехал в кювет после того, как в него врезалась Toyota Avensis. Водитель иномарки не справился с управлением, он врезался в автозак, а от удара его отбросило на Volkswagen Polo, который двигался в попутном направлении.

В автозаке на момент аварии находились этапированные граждане, сообщил Валерий Горелых. Сотрудники полиции пересадили их в прибывшую другую машину и доставили до пункта назначения. Никто из участников тройного ДТП, по предварительным данным, не пострадал.