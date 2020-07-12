Под Нижним Тагилом столкнулись «Ока» и Lada Samara

Днём 12 июля под Нижним Тагилом произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД, 69-летний мужчина за рулём автомобиля «Ока» при выезде с прилегающей территории у дома № 2 на улице Горбуновской не предоставил преимущество водителю автомобиля Lada Samara под управлением 43-летнего мужчины, ехавшего со стороны посёлка Черноисточинск в направлении Нижнего Тагила.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир малолитражного автомобиля. Они были госпитализированы с предварительными диагнозами «сотрясение головного мозга» и «закрытая черепно-мозговая травма».