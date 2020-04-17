Под Нижним Тагилом старшеклассника оштрафовали за нецензурные надписи и рисунок на гараже директора школы

В пригороде Нижнего Тагила 17-летнего школьника оштрафовали за оскорбление директора учебного заведения. Как рассказали ИА «Все новости» в прокуратуре Пригородного района, юноша краской нарисовал на гараже пенис и написал нецензурные выражения.

Свидетелями «художеств» молодого человека стали жители посёлка, они же и рассказали директору школы, кто испортил его имущество. После этого мужчина обратился в прокуратуру.

В итоге в отношении старшеклассника было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление», комиссия по делам несовершеннолетних постановила оштрафовать его на 1000 рублей.

Юноша раскаялся в содеянном и признал свою вину. Он пояснил, что не испытывал личной неприязни к директору, а хотел пошутить и самоутвердиться среди сверстников.