Под Нижним Тагилом спасатели вытащили из воды рыбака, у которого из-за ветра перевернулась лодка (ВИДЕО)

Под Нижним Тагилом спасатели достали из воды рыбака. Как рассказали ТРК «Телекон» в Центре защиты населения, утром мужчина отправился ловить рыбу на Черноисточинское водохранилище на моторной лодке, но из-за сильного ветра его судно перевернулось.

«Примерно в 10:30 в службу "112" поступил звонок о происшествии. Спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия, с необходимыми средствами спасения на воде. В 12:00 пострадавшего доставили на берег и передали сотрудникам скорой помощи, с переохлаждением», — рассказал директор Центра защиты населения Сергей Копёркин.

По информации синоптиков, 17 октября в Свердловской области ожидается дождь, мокрый снег, гололедица и ветер до 25 м/с. Спасатели напоминают, что в такую погоду нужно держаться подальше от лёгких построек, мостов, эстакад, линий электропередачи. В случае ЧП звонить на номер 112.