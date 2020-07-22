Под Нижним Тагилом сгорело более 42 гектаров леса

За последние несколько дней на территории Горноуральского городского округа произошло четыре лесных пожара, сгорело более 42 гектаров леса. Так, 18 июля в 9:00 на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании в Николо-Павловском участковом лесничестве. Огонь на площади 20 гектаров удалось локализовать лишь к 16 часам, полностью потушить пожар спасатели смогли спустя четыре часа. В этот же день в 16:00 поступило сообщение о пожаре и в Башкарском участковом лесничестве. К 20 часам пламя локализовали на площади 3,8 гектара, горение ликвидировали в 21:00. Ещё два пожара произошли 20 и 21 июля на территории Николо-Павловского участкового лесничества. Сгорело 8,9 гектара в квартале 62 и 9,7 гектара в квартале 35.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, проводится проверка. Однако, как отмечают в отделе надзорной деятельности МЧС, в этот же период прошлого года лесных пожаров не было совсем.

В связи с участившимися случаями лесных пожаров МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. Запрещается бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки, разводить костёр, оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, нельзя выжигать сухую траву.

Если вы попали в беду или стали свидетелем пожара, сообщите о случившемся по телефонам 101 или 112.