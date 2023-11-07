Под Нижним Тагилом прошли антитеррористические учения с тяжёлой техникой (ВИДЕО)

На прошлой неделе оперативный штаб в Свердловской области провёл антитеррористические учения. В мероприятии приняли участие подразделения территориальных органов ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, частей Министерства обороны, а также органы исполнительной власти региона и муниципальные администрации ЗАТО «Свободный», Верхней и Нижней Салды.

Согласно плану учений, силовикам предстояло совместными усилиями предотвратить действия четырёх учебных диверсионно-террористических групп. Как отметил представитель одного из подразделений участников Алексей Дёмкин, поставленные в ходе учений цели были успешно достигнуты.

«Учение проходило в период с 1 по 3 ноября как в городской черте, так и в лесном массиве. Цели и задачи были отработать слаженность сил и средств в Свердловской области по противодействию диверсионно-террористическим группам условного противника. Подразделениями спецназначения ФСБ, Росгвардии и ФСИН проведено их блокирование и мероприятия по нейтрализации преступной деятельности. Далее проведена проверка территории учения на взрывобезопасность. По итогам учения его цели были достигнуты», — отметил силовик.