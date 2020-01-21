Под Нижним Тагилом пропал 45-летний мужчина

Полиция и волонтёры Нижнего Тагила ищут 45-летнего Анатолия Гурина, который пропал в начале декабря 2019 года. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на руководителя поискового отряда «Скорпион» Игоря Гапонова, в полицию с заявлением о пропаже Анатолия Гурина в январе обратилась его 81-летняя родственница. По данным правоохранительных органов, мужчина вышел из дома в коллективном саду «Юбилейный» в районе посёлка Серебрянка ещё 2 декабря и до сих пор его местонахождение неизвестно. По оперативной информации, Гурин мог направиться в сторону Нижнего Тагила. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, позвоните по телефонам: 89041720595 (отряд «Скорпион») или 02, 102.