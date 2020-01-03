Под Нижним Тагилом произошло лобовое столкновение двух автомобилей

Под Нижним Тагилом в районе села Покровское вечером 2 января произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Видеозапись инцидента опубликовали очевидцы ДТП в паблике «vSalde.ru» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях подписчики сообщества рассказали, что авария произошла по вине водителя Mitsubishi Outlander, который, двигаясь со стороны Нижнего Тагила, решил совершить обгон и выехал на встречную полосу дорожного движения. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099. Свидетели ДТП утверждают, что в аварии никто не погиб. В момент ДТП в иномарке в том числе находился ребёнок.