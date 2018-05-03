Под Нижним Тагилом при столкновении двух иномарок пострадала 4-летняя девочка

4-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок на 171 км Серовской трассы под Нижним Тагилом. ДТП случилось 2 мая в 17:40. Направлявшийся в сторону Екатеринбурга Chrysler PT Cruiser, которым управляла 40-летняя женщина, столкнулся с ехавшим навстречу Mitsubishi Lancer. За рулём второй иномарки сидел 46-летний мужчина, рассказали АН «Между строк» отделении пропаганды ГИБДД.

В результате аварии пострадали три человека. Водитель Mitsubishi Lancer и четырёхлетняя девочка, ехавшая на заднем сиденье иномарки в удерживающем устройстве, получили сотрясение мозга. Управлявшая Chrysler PT Cruiser женщина отделалась ушибом грудной клетки.

Напомним, в ночь с 1 на 2 мая на 167-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.