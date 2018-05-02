В ДТП под Нижним Тагилом погибли три человека

Сегодня ночью на 167 километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, 33-летний водитель Honda Accord не справился с управлением и выехал с проезжей части, после чего автомобиль перевернулся. В результате полученных травм водитель и две пассажирки 40 и 23 лет скончались на месте. В ведомстве уточняют, что погибшие не были пристёгнуты ремнями безопасности.