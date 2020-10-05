Под Нижним Тагилом при пожаре в частном доме погиб пенсионер

5 октября в 05:43 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в селе Дрягуново. На улице Старцева горел частный жилой дом с надворными постройками на площади 124 кв. м. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и восемь человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 11:26. В результате пожара погиб 67-летний владелец дома. По предварительным данным, к возникновению пожара могло привести неосторожное обращение с огнём самого погибшего. По факту пожара ведётся проверка, обстоятельства устанавливаются.