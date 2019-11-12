Под Нижним Тагилом поезд насмерть сбил пенсионерку

Сегодня в 12:30 на 350-м километре перегона Сан-Донато — Лая электропоезд сбил 80-летнюю женщину. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте, локомотив двигался из Нижнего Тагила на железнодорожную станцию Азиатская (Кушва). Надзорное ведомство проводит доследственную проверку.

«По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Локомотивной бригадой приняты все возможные меры к предотвращению столкновения, в том числе применено экстренное торможение и поданы звуковые сигналы, однако ввиду близкого расстояния наезда избежать не удалось. В результате пострадавшая получила повреждения, не совместимые с жизнью», — пояснили в СК.