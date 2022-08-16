Под Нижним Тагилом подростки без спроса взяли квадроцикл и попали в ДТП

Накануне в селе Николо-Павловском произошло ДТП с квадроциклом, которым управлял 15-летний подросток. В результате аварии водитель получил травму головы и был доставлен в медучреждение. По информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 15 августа около 15:00 подросток, следуя со стороны коллективного сада «НТМК № 2» в сторону посёлка Отрадного, у дома № 28 на улице Юбилейной села Николо-Павловского врезался в забор.

Сотрудники ГИБДД установили, что подросток проживает в Николо-Павловском и не имеет прав на управление мототехникой. Вместе с водителем на квадроцикле во время аварии находился 15-летний мальчик, который в ДТП не пострадал. Оба подростка ехали без мотошлемов и защитной экипировки.

Был установлен владелец квадроцикла. Он рассказал, что 15 августа 2022 года оставил транспортное средство в своём дворе с ключами в замке зажигания, а днём обнаружил пропажу мототехники, после чего сразу пошёл на поиски и узнал от своего брата, что квадроцикл успел попасть в ДТП.

Несовершеннолетний виновник аварии объяснил автоинспекторам, что во время прогулки со своим другом встретил компанию подростков, которые толкали квадроцикл и попросили помочь им его завести. Включив зажигание, мальчики решили покататься.

На месте аварии сотрудники ГИБДД провели осмотр, опросили очевидцев, квадроцикл был помещён на штрафстоянку.

Госавтоинспекция призывает родителей и законных представителей контролировать своих детей и не разрешать им брать ключи от авто и мототехники, пресекать любые попытки несовершеннолетних самостоятельно садиться за руль. За управление транспортным средством без прав на вождение предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Напоминаем, если правонарушитель младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители.