Под Нижним Тагилом охотники расстреляли двух собак. Хозяин животных ищет виновных

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по обращению 51-летнего местного жителя Вениамина Бея, у которого неизвестные охотники убили одну собаку и ранили другую. Инцидент произошёл 26 октября в районе посёлка Шиловка. Как рассказал мужчина изданию E1.ru, он приезжал поохотиться на глухаря, а когда возвращался из леса к машине, то его собак, русско-европейскую лайку по кличке Буран и дворнягу Бима, подстрелили неустановленные люди.

«Когда они были почти у машины, раздались выстрелы. Собаки упали. Я подбежал и увидел компанию людей около “Нивы”, двое из них стреляли в собак. Я крикнул: «Что вы делаете?!» И они выстрелили в мою сторону», — рассказал мужчина.

Десятилетний Буран умер на месте, а четырёхлетнего Бима Вениамин повёз в ветклинику. Позже он вернулся на место, чтобы забрать труп Бурана, но его там уже не было.



Погибший Бим



По словам охотника, в тагильской ветклинике ему сказали, что собаке нужна операция, которую могут сделать только в Екатеринбурге. Там Биму сделали сложную операцию по извлечению пули, находившейся вблизи позвоночника.

Вениамин написал заявление в полицию и передал на анализ пулю, вытащенную из собаки. Позже охотник нашёл одного человека из компании, что стреляла по животным, но тот не смог назвать фамилии своих подельников.