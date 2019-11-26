Под Нижним Тагилом охотники расстреляли двух собак. Хозяин животных ищет виновных

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по обращению 51-летнего местного жителя Вениамина Бея, у которого неизвестные охотники убили одну собаку и ранили другую. Инцидент произошёл 26 октября в районе посёлка Шиловка. Как рассказал мужчина изданию E1.ru, он приезжал поохотиться на глухаря, а когда возвращался из леса к машине, то его собак, русско-европейскую лайку по кличке Буран и дворнягу Бима, подстрелили неустановленные люди.
«Когда они были почти у машины, раздались выстрелы. Собаки упали. Я подбежал и увидел компанию людей около “Нивы”, двое из них стреляли в собак. Я крикнул: «Что вы делаете?!» И они выстрелили в мою сторону», — рассказал мужчина.
Десятилетний Буран умер на месте, а четырёхлетнего Бима Вениамин повёз в ветклинику. Позже он вернулся на место, чтобы забрать труп Бурана, но его там уже не было.
По словам охотника, в тагильской ветклинике ему сказали, что собаке нужна операция, которую могут сделать только в Екатеринбурге. Там Биму сделали сложную операцию по извлечению пули, находившейся вблизи позвоночника.
Вениамин написал заявление в полицию и передал на анализ пулю, вытащенную из собаки. Позже охотник нашёл одного человека из компании, что стреляла по животным, но тот не смог назвать фамилии своих подельников.
«Я говорю, я не жлоб, вы мне хотя бы верните деньги за лечение собаки и верните щенка такой же лайки с документами, и мы расходимся. По рукам пожали, а потом они потерялись. Видимо, где-то проконсультировались, что у меня очень мало доказательств, — и всё, пропали. Когда того человека второй раз в полицию вызывали, он сказал, что ничего не знает, и они даже без оружия были», - говорит Бей.