Под Нижним Тагилом нетрезвый мужчина угнал автомобиль сына своего работодателя и устроил ДТП

49-летний житель посёлка Первомайский под Нижним Тагилом, находясь в нетрезвом состоянии, угнал автомобиль сына своего работодателя и устроил ДТП. Происшествие случилось в конце декабря 2020 года. Нетрезвый работник пилорамы, расположенной в посёлке Первомайский, решил приготовить ужин, но у него не оказалось растительного масла. Идти в магазин пешком он не захотел, поэтому решил угнать припаркованный рядом автомобиль, принадлежащий сыну работодателя. Но по дороге мужчина не справился с управлением, протаранил газовую трубу, съехал в кювет и врезался в дерево.

В ходе следствия выяснилось, что у угонщика не было личной квартиры, поэтому работодатель выделил ему своё жилье. Также выяснилось, что у мужчины имеются непогашенные и неснятые судимости.

На судебном заседании мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и назначил два года колонии строгого режима. Кроме того, сельчанин должен выплатить сыну своего работодателя 129,5 тысячи рублей за ущерб, нанесённый автомобилю. Приговор в законную силу не вступил.