Под Нижним Тагилом на Серовском тракте произошло массовое ДТП (ВИДЕО)

Сегодня в 11:40 на подъезде к Нижнему Тагилу со стороны Невьянска произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 31-летний водитель автомобиля Kia Rio на 120-м км автодороги Екатеринбург — Серов допустил наезд на автомобиль ВАЗ-2111, стоявший перед знаком «Стоп», чтобы пропустить встречный транспорт. После этого Kia столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, виновником является водитель Kia, который не соблюдал дистанцию. Также ситуацию усугубили сложные погодные и дорожные условия.