Под Нижним Тагилом на горе Белой впервые прошли соревнования по ски-альпинизму

В Нижнем Тагиле на горе Белой 16 февраля впервые прошли соревнования по ски-альпинизму — новому олимпийскому виду спорта. Состязания были организованы в рамках II Всероссийской Спартакиады по зимним видам спорта.

Новый олимпийский вид спорта ски-альпинизм объединяет в себе горнолыжный спорт и альпинизм. В начале заезда спортсмены поднимаются в гору на лыжах, далее преодолевают сложные участки маршрута с помощью навыков альпинизма и финишируют гонку скоростным спуском на лыжах.

Сначала участники 21 смешанной команды в составе двух человек (мужчины и женщины) прошли квалификацию. После этого определились 9 пар, которые попали в финал категории В и боролись за 13–21-е места. Другие 12 команд разыграли финальные комплекты наград в категории А. Все участники II Всероссийской Спартакиады совершили по четыре подъёма, преодолевая дистанцию 350 метров с перепадом высоты до 75 метров.

Во время заезда свердловская команда в составе Евгения Маркова и Екатерины Леоновой была лишь четвёртой, но на заключительном круге благодаря Маркову смогла выйти на второе место.

Золото взяли спортсмены из Санкт-Петербурга Ирина Умницына и Андрей Фёдоров. Свердловчане Екатерина Леонова и Евгений Марков стали серебряными призёрами, а бронза досталась Светлане Березань и Никите Филиппову из Камчатского края.

На церемонии награждения министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт поделился своими эмоциями после проведённых состязаний по ски-альпинизму.

«Это был блистательный дебют! Мы все стали свидетелями широкого шага в развитии нового олимпийского вида спорта — ски-альпинизма. Отрадно сознавать, что свердловчане показали отличный результат в этом виде спорта на Спартакиаде сильнейших: наши спортсмены завоевали два серебра и в командном зачёте заняли второе место! Так что с уверенностью можно заявить, что у ски-альпинизма большое будущее», — сказал Леонид Рапопорт.

Известный в Нижнем Тагиле спортсмен из села Петрокаменское Евгений Марков рассказал журналисту АН «Между строк» о своих впечатлениях.

«Трасса на горе Белой стандартная для спринта. Её параметры: контрольные пункты, спуск, коньковый, финишный участок. Всё это я встречаю на других статусных соревнованиях. Мороз на мужской гонке уже не мешал, как на женской. Всё-таки мы бежали в послеобеденное время, температура уже была комфортной, минус 18 градусов. Да и в принципе, мне, как уральцу, погода не помеха», — говорит спортсмен.

Также, по словам Евгения, он очень рад выиграть две медали в такой конкурентной гонке.

«Что касается моих ожиданий, конечно, я рад выиграть две медали. Состав участников был максимально конкурентный. Все сильнейшие вышли на старт. На спринте всё решилось на последнем контрольном пункте перед спуском, где я буквально вырвал серебро за счёт быстрой работы на перестёжке. А вот в эстафете мы не считались фаворитами и даже не были претендентами на медали, если смотреть протокол спринтерских гонок у мужчин и женщин. Были более сбалансированные и опытные сборные. Но это всё “на бумаге”. Мы же так не считали и настраивались только на борьбу за пьедестал. Грамотное распределение сил на этапах, чёткая работа на контрольных пунктах и поддержка болельщиков во главе с министром спорта Свердловской области помогли нам занять второе место, чему мы очень рады. Но главное, что наша сборная заняла второе общекомандное место среди 14 регионов. Это я считаю главным успехом. Надеюсь, после него в нашем регионе появятся спортивные школы по ски-альпинизму, чтобы в будущем мы только улучшали свои позиции на российской и мировой арене», — рассказывает серебряный призёр Евгений Марков.

Напомним, II Всероссийская Спартакиада проходила с 9 по 18 февраля, более 2,5 тысячи спортсменов боролись за 108 комплектов наград. Спартакиада включила в себя будущую программу XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии. В её состав входили 14 видов спорта: биатлон, бобслей (в том числе скелетон), горные лыжи, кёрлинг, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, альпинизм (ски-альпинизм), сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл и хоккей.