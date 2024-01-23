В Нижнем Тагиле впервые в России пройдут соревнования по ски-альпинизму

В Нижнем Тагиле пройдут соревнования в рамках II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта. На городских спортивных объектах состоятся турниры по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью (трамплинный комплекс на горе Долгой) и новой олимпийской дисциплине — ски-альпинизму (горнолыжная трасса на горе Белой). Соревнования по этому виду спорта организованы впервые в России. Спартакиада пройдёт с 9 по 18 февраля 2024 года, более 2,5 тысячи спортсменов разыграют 108 комплектов наград.

«Мы очень гордимся, что Свердловская область стала участником этого проекта. В этом году изменился формат проведения спартакиады. Если раньше соревнования проводились на территории одного субъекта, то сейчас целых пять. Наш регион выбран в качестве организатора проведения соревнований, учитывая значительный опыт. Благодаря спартакиаде мы сможем презентовать для всей страны красивейшие места Нижнего Тагила — горы Белая и Долгая. Подготовка на финишной прямой», — отметил на расширенном заседании оргкомитета спартакиады министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Программа II Всероссийской спартакиады будет такой же, как программа XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии. Она включает 14 видов спорта: биатлон, бобслей (в том числе скелетон), горные лыжи, кёрлинг, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, альпинизм (ски-альпинизм), сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл и хоккей.