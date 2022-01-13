Под Нижним Тагилом на горе Белой лыжник-подросток сломал позвоночник

11 января на горе Белой 15-летний горнолыжник повредил позвоночник. Во время тренировки парень въехал в заградительную сеть, а затем в дерево, рассказали E1.RU в прокуратуре. С серьёзными травмами спортсмена доставили в отделение нейрохирургии Детской клинической больницы № 9 в Екатеринбурге.

«Подросток при спуске на лыжах с горы Белой перед началом соревнований во время тренировочного спуска въехал в заградительную сеть, а затем в дерево, получив серьёзные травмы, с которыми был доставлен в учреждение здравоохранения», — рассказали в прокуратуре.

Директор спортшколы «Аист» Яков Миленький сообщил, что юношу доставили из Нижнего Тагила на вертолёте, но предварительно ввели в искусственную кому.