Под Нижним Тагилом мужчина вырастил в огороде 37 кустов конопли

Оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков обнаружили 37 кустов конопли в огороде жителя села Николо-Павловское. Мужчина бережно ухаживал за кустами, регулярно поливал и пропалывал, создавал благоприятные условия для роста и созревания, рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Также у 45-летнего садовода изъяли около 70 граммов растительного наркотического средства каннабис. По словам жителя села, он употребляет это наркотическое вещество уже несколько лет. На садовода завели два уголовных дела за незаконное приобретение, хранение, производство без цели сбыта наркотических средств и за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, либо психотропных веществ. Раннее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Всего в ходе оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудники полиции Нижнего Тагила изъяли более 200 кустов наркосодержащих растений, ликвидировали посевы мака и конопли. По результатам проверки возбуждено семь уголовных дел, четверо граждан привлечены к уголовной ответственности. Также оперативники выявили 14 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.