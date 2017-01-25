Под Нижним Тагилом мужчина трижды за ночь обокрал один магазин

Полиция Нижнего Тагила поймала вора-рецидивиста. 25-летний житель посёлка Висим ночью проник в местный магазин и похитил продукты, а через несколько часов вернулся и забрал деньги из кассы. Потом он снова вернулся и взял ещё продукты. Участковый нашёл вора на следующий день: тот проживал рядом с местом преступления. Во время допроса мужчина дал признательные показания.

«В ночь на 19 января он с помощью отвёртки открутил датчик сигнализации, разбил окно и через него проник внутрь магазина, – рассказали в пресс-группе ММУ МВД “Нижнетагильское”. – Похитив пиво, сигареты и продукты питания, он скрылся. Этого показалось мало, и злоумышленник через пару часов снова вернулся в магазин. На этот раз он взломал денежный ящик, забрал деньги, пиво и продукты, которые смогли поместиться у него в руках. Спустя какое-то время неугомонный преступник пришёл совершить кражу в третий раз на это же место. Действовал он по старой схеме и снова похитил пиво и продукты. Только на утро сотрудники магазина обнаружили пропажу и вызвали полицию».

Общая сумма краденого оценена в 10 тысяч рублей. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. По данным полиции, ранее он уже был судим за имущественные преступления, освободился в начале 2016 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением», вору грозит до пяти лет лишения свободы.

Агентство новостей «Между строк»