Под Нижним Тагилом может появиться первый в Свердловской области музей памяти жертв политических репрессий

В посёлке Уралец под Нижним Тагилом хотят создать мемориальный комплекс, рассказывающий о судьбах и быте репрессированных. Идея создания музея принадлежит специалистам туристического кластера «Гора Белая».

Толчком для большого исторического исследования стала просьба внучки одного из репрессированных жителей трудового посёлка Белогорского (ныне посёлок Уралец) Галины Веричевой. Она рассказала о том, что её дед Зиновий Сартаков, его отец Иван Васильевич и брат Андрей в 1938 годы были обвинены в создании террористической организации.

Историк, начальником отдела стратегического маркетинга туристического кластера «Гора Белая» Андрей Ермоленко на протяжении нескольких месяцев работал с документами Государственного архива административных органов Свердловской области, большая часть из которых была рассекречена совсем недавно. Ермоленко выяснил, что родные Галины Веричевой были признаны виновными по делу шофёра «Треста Тагилстрой» Козловского, который до революции носил титул князя. По этому делу также были арестованы НКВД и расстреляны 197 мужчин Белогорского. Всего за годы Большого террора (1937-1938 годы) на Среднем Урале были арестованы около 20 тысяч человек.

Как рассказал АН «Между строк» Андрей Ермоленко, трудпосёлок Белогорский с действующими золотыми приисками официально был создан в 1932. Сюда годом ранее сослали около тысячи раскулаченных крестьян из Пермского края, для которых было построено около 100 бараков. В 30-е годы в трудпосёлке уже работала школа, вчерашние крестьяне освоили рабочие профессии, а некоторым жителям даже выдали паспорта. В 1937 – 1938 годах по посёлку прокатилась вторая волна репрессий.

В туркластере «Гора Белая» планируют создать в посёлке Уралец тематический маршрут и музей быта спецпереселенцев. Здесь сохранилось около десяти бараков – в одном из них и хотят организовать первый в Свердловской области музей памяти жертв политических репрессий. Есть вероятность, что проект будет реализован на средства инвестора.

«В Белогорском мы видим две темы – историю раскулаченных спецпереселенцев начала 30-х годов и трагедию репрессированных в годы «Большого террора». Репрессии 30х годов – это важная тема, коснувшаяся миллионов российских семей, и про неё не стоит забывать. На наш взгляд, наряду с другими туристическим объектами территории здесь можно создать такой мемориальный объект, которых, кстати, в нашей стране немного», – считает историк Андрей Ермоленко.

Андрей Ермоленко планирует и дальше продолжить работу по поиску информации о жертвах политических репрессий в других населённых пунктах, входящих в состав туристического кластера. В Нижнем Тагиле и в ближайших окрестностях, по его словам, до середины XX века находилось около 30 спецпосёлков и других объектов Гулага.

В кластер входят горнолыжный комплекс «Гора Белая», 16 населённых пунктов, часть природного парка «Река Чусовая» и охранная зона Висимского заповедника. На территории туркластера к 2028 году планируется модернизировать действующие и создать до 200 новых объектов туристического сервиса, спорта и культуры, в том числе и несколько музейных объектов.