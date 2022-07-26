Под Нижним Тагилом из-за ремонта плотины полностью осушили Иван-озеро

В начале июля 2022 года жители Нижнего Тагила начали бить тревогу из-за слива воды из Исинского пруда. Исинский пруд, более известный среди тагильчан как Иван-озеро, находится в нескольких километрах от Вагонки. Ещё в прошлом году водоём резко обмелел из-за разрушения плотины во время мощного ливня, однако в этом году причиной резкого падения уровня воды стали работы по восстановлению плотины.

«Раньше часто приезжали сюда на рыбалку, искупаться или просто прогуляться у воды, а сейчас всё засохло и можно пешком дойти до середины бывшего водоёма. Помню, как были детьми, приезжали сюда на автобусе или велосипедах искупаться, покататься на старых водных горках. Часто рыбаки сидели вдоль берега, и редко кто уходил домой без улова. Я в основном закидывал спиннинг и, бывало, вылавливал пару щук. Хоть тут и есть мусор, но люди в общей своей массе убирали за собой, и пруд был хороший. Сейчас всё изменилось, местами заросло травой, вокруг много мусора, затонувших лодок, всё выглядит как в апокалиптическом кино», — рассказал АН «Между строк» житель Вагонки Евгений.

Как оказалось, администрация посёлка Покровское занялась ремонтом гидротехнических сооружений Исинского пруда. Водоём осушили намеренно для ремонта плотины. Генеральным подрядчиком работ по восстановлению плотины выступило ООО «Самара-Стройком», а работы начались ещё месяц назад — 24 июня. При этом все работы, как заявляет подрядчик, проводятся в соответствии с проектной документацией.

«По решению губернатора Свердловской области из резервного фонда правительства Свердловской области бюджету Горноуральского городского округа выделены средства на проведение ремонта гидротехнического сооружения Исинксого пруда на реке Иса. Балансодержателем данного сооружения 24 июня 2022 года заключён контракт со сроком выполнения работ до 26 декабря 2022 года», — рассказали изданию V-Tagile.ru в администрации Горноуральского городского округа.

Несмотря на панику бывших отдыхающих, представитель подрядчика уверен, что после завершения работ по ремонту плотины вода в Иван-озере поднимется на первоначальный уровень.

«Вода из пруда сливается в соответствии с проектом производства работ. Всю воду спустить невозможно, однако была спущена её большая часть, ведь некоторые виды работ по восстановлению разрушенной плотины необходимо выполнить на определённой высоте. После завершения работ прежний уровень воды будет восстановлен. Мы занимаемся непосредственно восстановлением и ремонтом, поэтому ничего по поводу экологии сказать не могу. Если очистка дна и прибрежной зоны и предусмотрена, то по этому поводу следует обращаться в Покровскую территориальную администрацию. Мы не первый год занимаемся ремонтом гидротехнических сооружений. Нас приглашают ремонтировать их по всей России», — рассказал АН «Между строк» ответственный за производство работ на Исинском пруду Виктор Павлов.

Представитель подрядчика подчеркнул, что плотина Исинского пруда — это не единственное гидротехническое сооружение, пострадавшее из-за непогоды в прошлые годы. В качестве главной причины разрушения плотин он выделил их возраст и неспособность справиться с возросшей нагрузкой.

Напомним, в июле прошлого года на территории Нижнего Тагила и ГГО бушевала стихия. В результате сильного ливня улицы города затопило водой, а многие деревни и посёлки Горноуральского городского округа оказались в зоне подтопления, наблюдались перебои с электричеством, размыло мосты, дороги, были разрушены дамбы.