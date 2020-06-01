Под Нижним Тагилом из-за непотушенной сигареты погиб 81-летний инвалид

В селе Петрокаменское произошёл пожар, в результате которого погиб 81-летний инвалид. Сообщение о возгорании в двухквартирном частном доме на улице Бебеля поступило 31 мая в 04:21. Среди ночи соседи погорельца почувствовали запах дыма, а когда вышли на улицу, то увидели, что из окон идёт дым, и вызвали пожарных. На место происшествия прибыли две спецмашины и пять человек личного состава. В 04:25 огонь был локализован, в 04:28 открытое горение ликвидировано. В результате пожара погиб 81-летний инвалид с нарушениями опорно-двигательной системы. Мужчина сполз с дивана и добрался до соседней комнаты, но от ядовитых продуктов горения спастись не смог.

«Известно, что мужчина очень много курил. То, что очаг пожара расположен на диване, даёт основания дознавателям МЧС предположить, что причиной трагедии стала неосторожность при курении самого погибшего», — добавили в отделе надзорной деятельности МЧС.

Также в Нижнем Тагиле в ночь на 1 июня произошло два пожара в садовых товариществах. В половине первого ночи поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Заря» на Голом Камне. На одном из участков загорелась баня, огонь перекинулся на деревянные строения на соседнем участке. В результате пожара на площади 15 кв. м повреждены две частные бани. Накануне пожара собственники участка, где начался пожар, топили баню. Спустя некоторое время строение загорелось. По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода.

В это же время поступило сообщение и о пожаре в садоводческом товариществе им. Тимирязева. На площади 72 кв. м сгорела частная баня, кровля; повреждено чердачное перекрытие, стены, домашнее имущество садового дома. На момент пожара в садовом доме находились супружеская пара и 11-летний ребёнок. Как рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС, днём владельцы садового участка топили баню, но пожар обнаружили уже ночью. По предварительным данным, причиной возгорания также стало неправильное устройство печи и дымохода. В результате пожара пострадавших нет. По всем происшествиям организованы проверки.