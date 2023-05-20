Под Нижним Тагилом электричка насмерть сбила женщину

Сегодня, 20 мая, в районе станции Монзино под Нижним Тагилом под колёса электропоезда попала 37-летняя женщина. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. В центральном межрегиональном СУ на транспорте СКР по данному факту организована проверка по части 2 статьи 253 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека), сообщает Telegram-канал ведомства.

По предварительным данным, женщина переходила железную дорогу в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение, однако не смог предотвратить трагедию.

Проверка по данному факту продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.