Под Нижним Тагилом электричка насмерть сбила мужчину

Накануне вечером, 20 августа, на 366-м километре в районе Старателя под колёсами электропоезда погиб мужчина. На вид пострадавшему 45–50 лет, он шёл вдоль железнодорожных путей в попутном направлении.

«Локомотивная бригада применила экстренное торможение и подала звуковые сигналы, однако ввиду близкого расстояния наезда избежать не удалось», — сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Пострадавший был доставлен на станцию Нижний Тагил, где бригада скорой помощи констатировала его смерть. Сейчас проводится доследственная проверка, осмартивается место происшествия, ведётся опрос работников локомотивной бригады.