Под Нижним Тагилом дотла сгорел склад с зерном

1 августа ранним утром в селе Бродово в Горноуральском городском округе загорелся склад с зерном. В результате пожара одноэтажное металлическое здание склада было полностью разрушено, пострадало 10 тонн жмыха и прошлогодний урожай зерна, сообщают в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 05:44. В это время в помещении никого не было, пожарных вызвали очевидцы. Площадь, охваченная огнём, составила 550 квадратных метров. По словам свидетелей, здание изнутри полностью было охвачено пламенем, горело как свечка.

До приезда спасателей старший склада прибыл на место и открыл все помещения для доступа пожарных подразделений. В тушении было задействовано 9 человек и 4 автоцистерны. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.