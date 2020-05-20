Под Нижним Тагилом бывший уголовник из-за обиды обвинил экс-супругу в хранении наркотиков

На 35-летнего жителя Горноуральского посёлка завели уголовное дело из-за ложного доноса о хранении наркотиков в квартире его бывшей жены. Об этом АН «Между строк» рассказали в полиции. За заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) обиженному мужу грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

Сообщение о том, что в одном из домов Горноуральского торгуют наркотиками, поступило в дежурную часть полиции ещё в феврале. Звонивший тогда отказался представиться. По указанному адресу была направлена специальная следственно-оперативная группа. Она проверила квартиру, но информация о незаконном обороте наркотиков не подтвердилась. Тогда правоохранители установили личность звонившего.

«В квартире проживали женщина, её мать и несовершеннолетняя дочь, которые явно не имели отношения к сбыту запрещённых веществ. Звонившим оказался бывший муж женщины, на чей адрес были вызваны полицейские. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за побои, угрозу убийством и причинение вреда здоровью. Объясняя свой поступок, мужчина рассказал правоохранителям, что был очень зол на жену за то, что она ушла от него, и хотел ей отомстить. Напился и позвонил в полицию. Хотел узнать, как быстро приедут сотрудники на вызов, и посмотреть, какие меры примут к его жене», — уточнили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сегодня расследование уголовного дела окончено, все материалы направлены для рассмотрения в Пригородный районный суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде.