Под Нижним Тагилом автоэвакуатор насмерть сбил человека

В пятницу, 14 июля, на 35-м километре трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло смертельное ДТП, сообщает v-tagile.ru. По предварительным данным ГИБДД, 66-летний водитель автоэвакуатора Mercedes, двигаясь со стороны Нижнего Тагила, съехал с дороги и сбил 71-летнего мужчину, который стоял возле водительской двери автомобиля «Нива».

Оба участника аварии — жители Верхней Салды. Водитель эвакуатора освидетельствован на состояние опьянения, он оказался трезвым.

«Установлено, что нарушений требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, не было», — сообщили в областной ГИБДД.