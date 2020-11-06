Под Нижним Тагилом 35-летний мужчина погиб в лобовом ДТП

В аварии под Нижним Тагилом погиб 35-летний мужчина. Инцидент произошёл днём 5 ноября на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Как рассказали АН «Между строк» в УГИБДД по Свердловской области, автомобиль Suzuki ехал со стороны Серова. Примерно на 276-м километре мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota.

«В результате ДТП водитель автомобиля Suzuki от полученных травм скончался на месте ДТП, 17-летняя девушка — пассажир Toyota с травмами различной степени тяжести госпитализирована», — добавили в ведомстве.

Водитель и второй пассажир Toyota травм не получили.

Позже на автодороге Ивдель — ХМАО произошло ещё одно лобовое столкновение, в результате которого погиб 59-летний мужчина. Погибший вместе с женой ехал в автомобиле Toyota Avensis в сторону Ивделя. Выехав на полосу встречного движения, он боком столкнулся с грузовым автомобилем MAN под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, а его супруга с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом грудной клетки госпитализирована в больницу Ивделя.