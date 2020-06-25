Под Нижним Новгородом в день парада Победы открыли памятник Сталину

В городе Бор под Нижним Новгородом 24 июня открыли памятник Иосифу Сталину — монумент установили на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову, пишет «Коммерсантъ».

Памятник выполнен из бетона и окрашен в бронзовый цвет. Сталин изображён в полный рост в шинели и фуражке, высота скульптуры с постаментом — около трёх метров. В церемонии открытия приняли участие несколько сот человек.

«Коммунисты долгое время пытались продавить инициативу с монументом через местную администрацию — не получилось. В итоге вышло не хуже: памятник красуется на частной территории, в двух шагах от канатной дороги, на набережной Федоровского», — пишет местный портал «НН.ру».

Инициатор намерен по соседству с памятником построить «Сталин-центр» — жилой дом с музеем. По мнению Алексея Зорова, местные жители надеются на то, что памятник станет символом борьбы с коррупцией в городе. В свою очередь, администрация города заявляет, что участок, на котором установлен памятник, относится к категории земель, отведённых под ИЖС. Собственник необходимых согласований не проходил и разрешений от муниципалитета на установку монумента не получал. Также чиновники отмечают, что в городе не проходили общественные слушания по вопросу установки памятника, а мероприятие в честь его открытия с властями не было согласовано.

Администрация попросила Росреестр выяснить, насколько установка памятника соответствует целевому использованию участка. По итогам проверки чиновники обещают дать правовую оценку действиям предпринимателя. Сам Зоров заявляет, что это его земельный участок, поэтому он вправе распоряжаться им по своему усмотрению.