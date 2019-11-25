Под Нижним Новгородом 29 детей отравились газом в школе

Под Нижним Новгородом госпитализировали 29 детей и троих взрослых с отравлением газом в школе, пишут «Интерфакс» и РИА Новости.

В экстренных служба города рассказали, что десять детей находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние остальных оценивается как лёгкой тяжести, проводится осмотр. Позднее ТАСС сообщил, что пострадали 44 человека.

По данным источника «Интерфакса», дети и взрослые пострадали из-за несанкционированного выброса примесей газа на газораспределительной станции рядом с Вадской районной школой.

Пресс-секретарь «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» Татьяна Любавина сообщила «Открытым медиа», что на газораспределительном узле в Арзамасском районе утечек газа не зафиксировано.

«Никакие работы на наших объектах не проводились, утечки нет, системы автоматики не регистрируют падения давления газа», — сказала она.

Любавина добавила, что дети могли отравиться из-за пожара на свалке, которая находится рядом со школой.