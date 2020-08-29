Под Невьянском пьяный водитель устроил ДТП, в котором погиб его пассажир

Утром 29 августа недалеко от Невьянска перевернулся ВАЗ-2104. В аварии погиб 52-летний пассажир автомобиля. В момент ДТП водитель отечественной легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишет E1.ru, смертельная авария произошла в 8:00 на 36-м километре дороги Екатеринбург — Реж — Килаческое. Водитель ВАЗа не справился с управлением транспортным средством — автомобиль занесло, он съехал в кювет и перевернулся. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование водителя, которое показало алкогольное опьянение 2 промилле.

Погибший мужчина ехал на заднем сиденье с левой стороны. В «четвёрке» находились ещё двое пассажиров — мужчина и женщина. Никто из них, включая водителя, не был пристёгнут ремнями безопасности. Все трое были госпитализированы в больницу Невьянска с различными травмами.

В Госавтоинспекции рассказали, что в аварии погиб житель Режа, который на выходные приехал в Киприно — отдохнуть на даче у родственников. Предположительно, компания ехала в лес за грибами.