Под Невьянском на «трассе смерти» в одном месте в кювет улетели два автомобиля

Накануне на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов на подъезде к Невьянску в кювет улетели два легковых автомобиля. Об этом на своей странице в Facebook написал житель Екатеринбурга Константин Арсёнов.

«Попал в ДТП под Невьянском (кувыркнулся с трассы). Незадолго до меня на этом же месте вылетел с дороги другой автомобиль (его видно на фото), правда, с гораздо более серьёзными последствиями. При мне людей там уже не было. Я хочу найти владельца этого автомобиля и, возможно, вместе привлечь к ответственности дорожные службы. Не нормально, если в течение дня на одном месте бьются несколько автомобилей независимо друг от друга. Если знаете, кто был в первой машине, дайте знать, пожалуйста», — обратился с просьбой автолюбитель.

Константин утверждает, что ехал по левой полосе со скоростью не более 70 км/ч, когда его автомобиль внезапно потерял управление и съехал с трассы.

Напомним, 9 января в районе Невьянска улетел в кювет автомобиль Chevrolet Cruze под управлением 24-летнего мужчины. В результате ДТП 13-летняя девочка — пассажирка автомашины получила компрессионный перелом трёх грудных позвонков. Позже региональное УГИБДД выявило на данном участке недостатки улично-дорожной сети в виде колейности глубиной до 5 см.